«واجب» الفلسطيني يحصد جائزة «مالمو للسينما العربية»

المصدر: مالمو (السويد) - رويترز

فاز الفيلم الفلسطيني «واجب» للمخرجة آن ماري جاسر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها أول من أمس في السويد. كما حصد الفيلم جائزة «النقاد العرب» المقدمة من صحيفة النهار الكويتية.

فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل للتونسي علي يحياوي عن دوره في فيلم «بنزين»، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للعراقية زهراء غندور عن دورها في فيلم «الرحلة»، وفاز العراقي محمد دراجي بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته.تشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من المصرية منة شلبي والناقد اللبناني هوفيك حبشيان والمخرج المغربي حسن بنجلون. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «وليلي».