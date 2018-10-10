عروض تثقيفية مشوقة في «اكتشف الحضارة»

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

جمعت هيئة الشارقة للمتاحف جميع متاحف إمارة الشارقة بمركز الشارقة للاستكشاف، أمس، حيث أقيمت فعالية «اكتشف الحضارة والعلوم والفنون في متاحفنا»، بمشاركة مجموعة من الورش التعليمية المميزة والعروض المشوقة والمحاضرات التوعوية والتثقيفية الهادفة، والتي تستمر إلى تاريخ 13 من الشهر الجاري، وبمشاركة مجموعة من متاحف الإمارات، إضافة إلى أن المعرض سيضم مجموعة فريدة من التحف والآثار.

مقتنيات أثرية

«البيان» التقت آمنة العسكر أمين مركز الشارقة للاستكشاف، للحديث عن الفعالية، فقالت: الفكرة هي جمع المتاحف بإمارة الشارقة في مكان واحد للتعريف بالفعاليات والنشاطات التي تقدمها، وتم تقديم الدعوة لعدة متاحف في الدولة، فشارك متحف أم القيوين بمقتنيات أثرية فريدة تعرض للجمهور والأطفال لتعريفهم بتاريخ الآثار، كما شارك متحف التاريخ الطبيعي والنباتات بورش تعليمية مميزة ومعارض، وكان معرض «سلحوف» الذي لفت انتباه الأطفال والتفوا حوله من تقديم مربى الشارقة للأحياء المائية، إضافة إلى حوض زجاجي للأسماك ومعلومات عن الحياة البحرية والمائية.

«تذهيب الخط»

كما شارك متحف الشارقة العلمي بعربات علمية تقدم عروضاً تعليمية، وتوضح كيفية تفاعل المواد الكيميائية مع بعضها، وهي تجارب مشوقة وممتعة للأطفال وقدم مركز الاستكشاف عدة ورش تعليمية مختلفة منها ورشة الألوان، وورشة خاصة بعنوان «تذهيب الخط» مع الخطاط علي الحمادي الذي استخدم مادة خاصة على أوراق بيضاء شفافة يكتب عليها بالخط العربي، ثم يضع عليها القصاصات من خلاصة الذهب.

متحف السيارات

وتابعت: تميز متحف الآثار بتقديم ورش الفخار التي تعزز لدى الأطفال الحس الفني، وشارك متحف السيارات الكلاسيكية بتقديم مجموعة من السيارات وورشة خاصة عن كهرباء السيارات، وبذلك شارك كل متحف من متاحف الشارقة بالفكرة الأساسية التي طرحتها هيئة الشارقة للمتاحف.

وأكدت العسكر أن الهدف من جمع المتاحف في مكان واحد، هو تنويع الثقافات وإيصال فكرة بأن المتاحف لجميع الفئات العمرية، وغير مقتصرة على الكبار فقط، فهناك الورش والنشاطات لزوار المتاحف للتعلم والتعريف بالثقافات المختلفة والآثار القديمة المتنوعة التي ترمز لحضارات مختلفة.