«مخرج E 88».. كرنفال اجتماعي لكل أفراد العائلة

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت فعالية «مخرج E88 للمأكولات والتسوق» التي ستقام أولى دوراتها في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبلين، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ47، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أمس.

«مخرج» فعالية للمتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة، تتيح لعشاق الطعام ومحبي الفن والتسوق، الاستمتاع على مدار 12 يوماً، بتشكيلة متنوعة من المأكولات التي يتم إعدادها في الهواء الطلق مع الأجواء الشتوية، وإلى جانب أطباق الطعام الشهية، تطرح الفعالية لزوارها خيارات واسعة للتسوق في محال الإكسسوارات والحرف اليدوية والفنية وغيرها.

عروض

وتشمل باحة المهرجان منطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وعروضاً ترفيهية تتضمن السينما، والطهي الحي، إلى جانب ورش تدريبية تهدف لتعليم الطهي، وتعزيز مهارات تصوير الطعام بأساليب إبداعية، وقالت حنان المحمود، مدير عام المركز: «ارتأينا تنظيم «مخرج E88 للمأكولات والتسوق» للمرة الأولى بهدف توفير حيز تفاعلي لأصحاب الأعمال، يزخر بالأنشطة الترفيهية والأجواء العائلية، فنحن نحرص في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، على إضفاء لمسات عائلية على فعالياتنا، وتوفير خيارات متنوعة للاستمتاع بأنشطة تجمع أفراد الأسرة في مكان واحد».

وأضافت المحمود: «أهم ما يميز «مخرج» أنه يعرّف زواره بتشكيلة متنوعة من الطعام من مطابخ عالمية مختلفة، في كرنفال اجتماعي ثقافي يسهم بشكل واضح وملموس في تعزيز التقارب الإنساني بين مختلف ثقافات وشعوب العالم، مستقطباً شريحة كبيرة من محبي فن الطهي، وعشاق الإكسسوارات والمنتجات الحرفية والتجارات الأخرى، فهذا النوع من الفعاليات يلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على ثراء الحضارة والتراث الإنساني، وتوحيد وجدان وذاكرة الشعوب حول ما يعود بالنفع والنماء للإنسانية جمعاء».