«رويال غالا» يتميز بالجمال والأناقة ويستضيف أعمال مصممي العالم

المصدر: دبي - البيان

أقيم في دبي حفل الأزياء والجمال «رويال غالا» لمجموعات ربيع وصيف 2018- 2019 في فندق بالاتزو فيرساتشي، وذلك برعاية وتنظيم من الشيخة هند بنت فيصل القاسمي سيدة الأعمال ومصممة أزياء، التي أثرت العرض بتقديم مجموعتها الخاصة التي تحمل اسم «هاوس أوف هند» بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية.

ابتكارات

واستضاف الحفل مجموعة كبيرة من المصممين العالميين، الذين قدّموا ابتكاراتهم بحضور جمهور من الضيوف المميزين، وقالت الشيخة هند القاسمي: «التنوّع هو أكبر مقوّمات هذا الحدث، فمن خلال الجمع بين المصممين العالميين على منصّتنا، نضفي على الحدث المزيد من الثراء الثقافي والإبداعي من خلال ابتكاراتهم»، وشاركت في الحفل هذا العام دار الكوتور «قنسر» للمصممة العمانية إرشاد البكري، إلى جانب مصمم الأزياء والمجوهرات «إزمار»، الذي أذهلت معروضاته ومبتكراته الضيوف وخصوصاً مجموعة فساتين السهرات.

تصاميم

وقدمت رويال سينس تصاميمها المميزة بالتطريزات التراثية والألوان ذات الطابع الأخّاذ. تبعتها مجموعة «لاريمار باي ساندرا» التي قدمت باقة من العباءات، وفساتين السهرة، وفساتين العرس مستوحاة كلها من كريستال لاريمار، ثم اختالت العارضات بابتكارات مجوعة «باليد» التي تضمنت مجموعة من التصاميم الفاخرة المخصصة للشاطئ، إلى جانب تصاميم القفطان المصنوعة من الحرير المطرّز، والتي تلقى الكثير من الإقبال.

كما شهدت الأمسية كذلك المجموعة الأولى للمصممة ألينا أنور المستوحاة خطوطها من عصر هوليوود الذهبي عملاً بالمبدأ القائل إن «أسلوبك هو قصتك التي تحكينها من دون كلام»، والذي تعتمده المصممة في عملها. بعد ذلك أثار المصمم الجزائري «سمير كرزابي» إعجاب الحضور بمجموعته ذات الأناقة الكلاسيكية التي تنطق بالأنوثة، وقد استوحاها من حياة الفنانات الشهيرات مثل فريدا كالو، نينا سيمون، وإيرثا كيت، وجميعهن «نساء ذوات رؤية وحلم».

أناقة

وما زاد من فرادة وتميّز الحفل هذا العام، مشاركة جمعية مصممي أزياء أميركا اللاتينية FDLA، أما نجم السهرة فكان المصمم هانيبال لاغونا المعروف بأسلوبه المتقن وخطوطه المرهفة التي تعبّر بصدق عن الجمال الطبيعي بأجمل طريقة، وأخيراً، قدّم «رويال غالا» مجموعة الكوتور «برتيغاز» للمصمم مانويل برتيغاز، حيث أناقة الموديلات ميّزها الأبليكيه على الأزياء النسائية التي زادتها روعة وتألقاً، أما إطلالات الشعر والمكياج فقد كانت من توقيع «ذا بودي شوب»، وشوارزكوف، إلى جانب أصدقاء «رويال غالا» في كلية الموضة والتصميم، وكابيتال إيدوكيشن.