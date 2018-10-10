سفارة الدولة في إيطاليا تشارك بمهرجان الروبوتات

المصدر: روما - وام

شاركت سفارة الدولة في روما في أعمال النسخة الثانية من مهرجان الروبوتات الذي أقيم بمدينة بيزا الإيطالية في الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري، وحظي بنجاح كبير رسخ دور المدينة الرائدة دولياً في مجال أبحاث وتطبيقات الروبوتات.

واطلعت رنا الظاهري سكرتير ثاني بسفارة الدولة في روما على أحدث التكنولوجيا المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية «الرقمية» وإعادة التأهيل والجراحة عن بعد والتشخيص المبكر للأمراض «دون ألم». وبحثت سبل التعاون مع الشركات ومراكز البحوث بهدف تعزيز الأنظمة الإلكترونية الذكية الموجودة بالدولة، لما تمثله من تحول مهم في القطاع الصحي، ليس لارتباطها بأفضل التقنيات فائقة المستوى وحسب، وإنما لشمولية فوائدها وإيجابياتها على صعيد الخدمات الطبية التي توفرها.