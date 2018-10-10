نادية لطفي: ممتنة لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المصدر: القاهرة - جنا حماد

أبدت الفنانة نادية لطفي، سعادتها الكبيرة بالاحتفاء الذي حظيت به من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 34 التي اختتمت أول من أمس، وحملت اسمها، معتبرة أن وجود اسمها على مهرجان كبير كـ«الإسكندرية السينمائي» شرف كبير لها، وخير تتويج لمسيرتها الفنية.

وعلقت لطفي على هذا الاحتفاء: «تحياتي ودعواتي لكم ولكل الأحبة مع امتناني وتقديري لما أضافوه لي من حب واحتضان مع كل الاعتزاز والحب لكم يا جمهوري العظيم». وأضافت لطفي: «شكري الخاص لهيئة مهرجان الإسكندرية».

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي قد اختتم، مساء أول من أمس، فعاليات دورته 34، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث شهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين.