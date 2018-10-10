«الشارقة السينمائي للطفل» يعزّز الوعي بأمن الصغار

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم حملة سلامة الطفل إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سلسلة من الجلسات القرائية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بدورته السادسة.

وتشمل الجلسات مجموعة من القصص التوعوية التي أصدرتها الحملة في أبريل الماضي، بهدف تعزيز وعي الصغار بالسلوكيات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

جلسات

وتتناول الجلسة القرائية الأولى التي تقام 15 أكتوبر الجاري كيفية التعامل مع الغرباء، فيما تتناول الجلسة الثانية المقامة في 17 من الشهر الجاري قانون حقوق الطفل بدولة الإمارات. أما الجلسة الثالثة فتقام في 18 أكتوبر الجاري وتستعرض يوميات الأطفال في زمن التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الحملة أنه وحرصاً على الوصول لأكبر شريحة من الأطفال وأولياء الأمور في الإمارات، ومن أجل تعميم الوعي حول أهمية المحافظة على سلامة الطفل، رأت في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل فرصة متميزة للتواصل مع الأطفال من مختلف الأعمار والجنسيات وتعزيز وعيهم من خلال القصص والورش القرائية حول أساسيات التصرف السليم في حياتهم اليومية حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى أنه يساعد الحملة على ترسيخ ثقافة سلامة الطفل لدى أولياء الأمور من خلال تسليط الضوء على حقوق الطفل، وأهمية إكساب أطفالهم القيم والأخلاق الحميدة.