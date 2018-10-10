مركز راشد لأصحاب الهمم في ضيافة «ميدي كلينيك» بدبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «ميدي كلينيك»، مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم، يرافقها لفيف من إداريي المركز الذين لبوا الدعوة لزيارة مستشفى «بارك فيو» بمنطقة البرشاء - أم سقيم.

وأعرب عن سعادته بقبول المركز الدعوة، ورافق الوفد في جولة على أقسام المستشفى، وأكد حرص إدارة المستشفى على دعم أصحاب الهمم بكل السبل الممكنة. وبحث الجانبان سبل دعم طلاب المركز ومنحهم ما يحتاجون إليه من الرعاية. فيما أعربت مريم عن عميق شكرها لإدارة المستشفى على حفاوة الاستقبال، وعلى دعم أصحاب الهمم وجميع طلبة المركز، وقدمت لوحة نفذها طلبة مركز راشد تحمل صورة المبنى الجديد هدية للمستشفى، وتبادل الدروع التذكارية.