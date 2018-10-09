روائع موزارت تُدشّن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ينطلق الموسم الـ8 من موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بحفل كمان لموزارت يقدم لأول مرة في العاصمة مع كل من أوركسترا «كاميراتا سالزبورج»، وعازف الكمان رينو كابوسون، وذلك يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري على مسرح فندق «قصر الإمارات». كما يتضمن الحفل عزف مقطوعات كونشرتو الكمان الرابع والخامس لموزارت، وغيرها.

تاريخ

وقال الدكتور رونالد بيرلويتز، مدير البرامج الموسيقية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يتجدد الموسم الـ8 من موسيقى أبوظبي الكلاسيكية ببرنامج حافل من الأمسيات الموسيقية الراقية، حيث نفتتح الموسم بحفل «لا يفوت» لروائع موزارت مع أوركسترا «كاميراتا سالزبورج»، وعازف الكمان رينو كابوسون، وكلاهما يتمتع بتاريخ طويل من الإنجازات الموسيقية، سواء على صعيد الأداء المحترف أو الجوائز العالمية التي حظي بها. وتكتمل الاحتفالية مع مقطوعاتٍ موسيقية من أواخر القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20 للمؤلف إريك ساتي، الذي كان له تأثير كبير على موسيقى الجاز والموسيقى السريالية وغير ذلك من الأنماط.

مكانة

وتحتل فرقة أوركسترا «كاميراتا سالزبورغ» منذ انطلاقها عام 1952 مكانة رفيعة بين فرق الأوركسترا الأخرى. وقد حازت جائزة أوروبا للثقافة عام 1999، وتخصصت في تقديم الموسيقى الكلاسيكية بحكم التراث الموسيقي المعروف عن بلدتها سالزبورغ التي وُلِد بها فولفغانغ أماديوس موزارت.

أما عازف الكمان رينو كابوسون فهو حائز على العديد من الجوائز، وقد نالت أحدث معزوفاته المسجلة لموزارت «ملك الكمان» (Le Violon Roi) استحساناً هائلاً من الجمهور، ويعتبر الآن من أهم العازفين المعاصرين لمؤلفات موزارت الموسيقية الرائعة.