الأرشيف الوطني ينظّم ملتقى «منظومة الجيل الرابع»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم الأرشيف الوطني بمقره في أبوظبي أمس، ملتقى «منظومة الجيل الرابع وتجارب الفائزين»، وذلك انطلاقاً من حرصه على تطبيق أنظمة التميز ومواكبة المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة، وكان مكتب التخطيط الاستراتيجي في الأرشيف الوطني قد تبنى منظومة الجيل الرابع بعد حصوله على شهادة مُعرفون بالتميز «مستوى 5 نجوم» كأول جهة أرشيفية على مستوى العالم، ورابع مؤسسة على مستوى الدولة تحصل على هذا التصنيف من المنظمة الأوروبية (EFQM).

تميّز

وتحدثت سمر المشجري، رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي خلال افتتاحها للملتقى عن أهمية نموذج التميز واعتباره أداة وركيزة أساسية بغرض تعزيز الوعي الريادي والفكر المتجدد لضمان تحقيق رؤية الأرشيف الوطني، مشيرةً إلى تبني النموذج المحلي «الجيل الرابع» الذي أطلقته الحكومة في 2015 ليكون حلقة وصل لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأوضحت أن منظومة الجيل الرابع تشكل خارطة طريق للحكومات التي تسعى إلى الريادة في الأداء والتحول إلى حكومة سبّاقة ومبتكرة وذكية تكون مثالاً لأفضل الممارسات الحكومية من خلال مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير.

ونبهت إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق منظومة التميّز الحكومي هو تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى 7 نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم التوجهات الحكومية في مجال الابتكار بما يحقق لدولة الإمارات ميزة تنافسية ومكانة رائدة.

ريادة

من جانبها، تحدثت أمينة أحمد حسين من شركة موانئ أبوظبي في بداية الملتقى عن رسالة شركة موانئ أبوظبي ورؤيتها، وانسجام هذه الرؤية مع «رؤية دولة الإمارات 2021» ورؤية إمارة أبوظبي، أما فاطمة السيد الهاشمي، مدير مشاريع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز فتحدثت عن «دبي.. قصة نجاح في بناء التميز الحكومي المستدام»، حيث بدأت بمقارنة بين إمارة دبي في عام 1985 ودبي في 2016، ثم تطرقت إلى تأثير البرنامج على الأداء الحكومي، واستعرضت رؤية البرنامج وأهدافه ودوره.

واختتمت سهيلة المنذري، الموظفة الفائزة بوسام المجلس التنفيذي-الدعم الإداري، الملتقى بالحديث عن تجربتها مع الفوز، مركزة في أهمية الإحساس بالمسؤولية، والضمير الحي، وأثر الفوز على حياتها المهنية والشخصية.

وفي ختام الملتقى، قام الدكتور عبدالله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني بتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركات.

عمل جماعي

ركزت المشاركات في الملتقى على أهمية العمل الجماعي المتكامل في المؤسسات الحكومية، والعمل بفعالية بما ينسجم مع معايير التميز، وأداء الواجب المهني بوصفه عملاً وطنياً، وبناء القدرات وتأهيل الموظفين، وأهمية إضفاء أجواء السعادة على بيئة العمل، وتحسين رحلة المتعامل مع المؤسسة، والخروج من الطابع التقليدي في العمل وألا تكون الجائزة هي الهدف الأسمى للجهد المبذول.