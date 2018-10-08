«ملتقى فكرة» يبحث أبرز قضايا أدب الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أول من أمس، جلسة عصف ذهني بعنوان «ملتقى فكرة» في منارة السعديات، استضافت خلاله نخبة من الكتاب والكاتبات والفنانين التشكيليين والرسامين، وحضر الجلسة ما يقارب 30 مشاركاً ومشاركة من بينهم الدكتورة فاطمة البريكي، والدكتورة فاطمة المزورعي، والدكتورة ريم الفرق، والدكتور أحمد الشعيبي، وميثاء الخياط، ونورة الخوري، وأميرة بوكدرة، وأسماء كلبان، والرسامة ثمار الحلواني، وسحر نجا محفوظ، والكاتبات شهرزاد، ونادية النجار، وبدرية الشامسي، وهدى العلي، وسارة الحمادي.

ناقش المشاركون مجموعة من الأفكارتنوعت بين طرح المواقف وتقديم مقترحات لورش تدريبية لصقل مهارتي القراءة والكتابة للمشاركين في مسابقتي «القارئ المبدع» و«الكاتب الصغير» وبرنامج «التقِ المؤلف»، والتي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

أهمية

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي أهمية انعقاد هذا الملتقى من منطلق إيماننا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بأنّ أدب الأطفال مصدر مهم من مصادر ثقافة الطفل لأنه يساهم في تكوين الوعي المعرفي عنده عن طريق القراءات المتتالية».