«سوذبيز دبي» تعرض مجوهرات وأعمالاً فنية عالمية

المصدر: دبي - البيان

يستضيف معرض الخريف اليوم في «غاليريات سوذبيز» بدبي مجموعة مجوهرات مذهلة تعود لأحد أهم الشخصيات الملكية في أوروبا ولوحة بورتريه حرفية بريشة رامبرانت وأفضل الساعات القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أهم الأعمال الفنية البارزة من عصر الفن الإسلامي الكلاسيكي والأعمال الفنية الساحرة التي رسمتها أنامل أهم الرسامين العرب. ويقام المعرض في مركز دبي المالي العالمي بالطابق 1، بقرية البوابة 3، ويستمرإلى 11 أكتوبر الجاري، ويفتح أبوابه للعامة من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً كل يوم.

أعمال تاريخية

وقال إدوارد جيبس، رئيس سوذبيز الشرق الأوسط والهند: « معرضنا الذي سنقيمه في دبي مليئاً بالأعمال التاريخية كمجوهرات اللؤلؤ والماس الساحرة التي ارتدتها ماري أنطوانيت ذات المصير المشؤوم، ولوحة وجدانيّة تُبرز عبقرية رامبرانت. كما سنكشف في المعرض عن لوحات بارزة رُسمت بريشة فنانين حديثين ومعاصرين».