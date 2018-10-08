جمعية شمل للفنون والتراث برأس الخيمة تدشن «قاعة زايد»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

دشنت جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح في رأس الخيمة أول من أمس، «قاعة زايد» ضمن المهرجان الشعبي الذي أقيم بمشاركة الخبراء ومسؤولي التراث في الدولة، وضمت القاعة مقتنيات تراثية وطنية جسدت جهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عبر استعراض مسيرته بالصوت والصورة.

وأكد مفتاح بن علي الخاطري، الرئيس الفخري لجمعية «شمل» للفنون والتراث الشعبي والمسرح في رأس الخيمة، أننا مهما تحدثنا عن إنجازات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، نظل عاجزين عن حصرها حيث ترك بصمته الواضحة بكل المجالات داخل الدولة وخارجها. وأشار خميس الصغير، مدير عام الجمعية إلى أن التدشين يأتي تعبيراً عن عرفان أبناء منطقة شمل بسيرة الوالد المؤسس.