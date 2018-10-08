انطلاق الدورة الثانية للخط العربي في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

نظمت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة أمس، بالتعاون مع «الجامعة القاسمية» بمقر الجامعة، الدورة الثانية للخط العربي الموجهة لطلبة الجامعة من الجنسين، وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية والتعليمية المختلفة، وتسعى دائرة الثقافة والجامعة القاسمية إلى الارتقاء بمستوى الخط العربي لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم الخطية وإبراز وتشجيع المواهب المتميزة وصقل مواهبهم في مجال الخط العربي. وقال محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، إن هذا النشاط يأتي ضمن خطة برنامج «كتاتيب» لتعليم وتحسين الخط العربي في عامه الرابع بهدف التوسع للوصول إلى شرائح المجتمع بمختلف فئاته، مشيراً إلى أن الدورة تتضمن جائزة «الجامعة القاسمية» للمبدعين في الخط العربي الرامية إلى تشجيع المواهب الطلابية.