افتتاح مهرجان الأفلام العلمية بدورته الرابعة في العين

المصدر: العين - وام

افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، الدورة الرابعة من مهرجان الأفلام العلمية 2018 أمس، في مقر مركز جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في العين.

حضر الافتتاح مدير معهد «جوته» من تايلاند، وعدد كبير من المثقفين المهتمين بالأفلام العلمية إلى جانب الشركاء المحليين العاملين في مجال التعليم.

ويتبنى المهرجان في كل عام موضوعاً يتم طرحه من خلال الأفلام، التي يتم عرضها والتي تختلف باختلاف المرحلة العمرية، بحيث تكون قابلة للتطبيق العملي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إن الصورة السينمائية تظل دائماً صاحبة سحر خاص، يخترق بسرعة فائقة العقل، ويسري في شرايين المعرفة، ليغذي بالمعارف المتنوعة التي تحكيها الصورة السينمائية.