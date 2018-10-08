«فلامينغو شعبي» في أبوظبي 19 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتضن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، أمسية موسيقية تشهد الحضور الأول في الإمارات لأستاذ غيتار الفلامينغو الفرنسي خوان كارمونا وعازف المندول الشعبي الجزائري بتيت موه، وذلك يوم الجمعة 19 أكتوبر. وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الإمارات، كجزء من فعاليات عام الحوار الثقافي الإماراتي-الفرنسي. وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: تحتضن الأمسية اثنين من ألمع الأسماء الفنية التي تستقي إبداعها من التقاليد العربية الأصيلة في العصر الأندلسي.

وقال السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات لودوفيك بويل:يشرفني أن أرحب بالفنانين الرائعين خوان كارمونا وبتيت موه المتواجدين معنا، حيث تجسد موسيقاهما غنى التبادل الثقافي ولقاء الإرث العربي والأندلسي.