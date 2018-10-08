بالفيديو.. يكسب 1.75 مليون دولار من وراء منح ملابسه للمحتاجين

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات



تفاجأ أحد ساكني مونتريال الكندية بالعثور على كنز داخل معطفه. فماهي الحكاية؟

تقول صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية إن غريغوريو دو سانتيس عثر بداخل معطفه الجمعة الماضية على ورقة يانصيب كان قد اشتراها منذ 10 أشهر مكنته من الفوز بـ 1.75 مليون دولار.

وقالت شركة المراهنات إن غريغوريو عندما تقدم إليها لسحب الجائزة كان يظن أن المبلغ هو 1750 دولاراً، ربما هكذا قرأه على الشاشة، مضيفة أنه عندما أدرك قيمة أرباحه، كاد قلبه أن يتوقف تقريبا!".

الفضل في ذلك يرجع لأخته، التي استجاب لها غريغوريو عندما طلبت منه فرز ملابسه حتى تقوم بتنظيف خزانته والتخلص من بعض الملابس القديمة لمنحها للمحتاجين.

وعلق غريغوريو على ذلك بالقول: لم أكن أقوم بتنظيف الخزانة لولا أختي"، مضيفا أنه خلال عملية الفرز وجدت تذكرة يانصيب تعود لديسمبر 2017.

ودو سانتيس، مدمن لعب اليانصيب منذ السبعينيات، حيث سبق له الفوز بأربعة آلاف دولار في بداية القرن الحادي العشرين.

ويخطط دي سانتيس لاستثمار أمواله في تنفيذ خطة تقاعده، وكذا مشاهدة مباريات الهوكي على الجليد مع ابن أخته.