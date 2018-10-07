«مالمو للسينما العربية» يتلألأ بنجوم الفن السابع

المصدر: مالمو (السويد) - رويترز

أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام سنوياً في السويد، دورته الثامنة مساء أول من أمس، بمشاركة عدد من صناع ونجوم السينما المصرية التي تحل ضيف شرف على دورة هذا العام، من بينهم أحمد الفيشاوي ومنة شلبي وحورية فرغلي وشيرين رضا وياسمين رئيس وسيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى محمد علي.

وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الافتتاح: نصل إلى الدورة الثامنة وقد تأكد أن المهرجان بات الأضخم والأهم والأقوى تأثيراً بين المهرجانات العربية في الغرب، لذلك فإننا على مدى خمسة أيام نهدي إليكم نخبة متميزة من أفضل وأحدث إنتاجات العام السينمائية، الروائية والتسجيلية، الطويلة والقصيرة، التي نتطلع أن تنال إعجاب ضيوف المهرجان من كل أنحاء العالم، خاصة جمهور مدينة مالمو.

وأضاف: يفخر المهرجان هذا العام بتكريم السينما المصرية، السينما الأقدم في المنطقة العربية، التي تستحق منا كل تحية واعتزاز وفخر، ويستحق صانعوها ونجومُها كلَّ تقدير واحتفاء.

وتأسس المهرجان عام 2011 في مالمو، ثالث أكبر مدن السويد، بهدف فتح آفاق جديدة للسينما العربية خارج حدودها الجغرافية، وإقامة جسر للتواصل بين السويد والدول العربية من خلال فن السينما.

مسابقات

ويشمل المهرجان 4 مسابقات، هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتضم تسع مشاركات، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم 15 مشاركة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم 6 مشاركات، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، وتضم 9 مشاركات.

وتعرض هذه المسابقات أفلاماً من المغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا والعراق والسعودية وسلطنة عُمان ومصر وفلسطين والأردن. وإضافة إلى المسابقات الرسمية يشمل برنامج المهرجان قسم (ليالٍ عربية) الذي يعرض فيلمين من مصر هما (فوتوكوبي) للمخرج تامر عشري، و(بلاش تبوسني) للمخرج أحمد عامر. وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم المصري (طلق صناعي) بطولة ماجد الكدواني ومصطفى خاطر ومي كساب ومحمد فراج وإخراج خالد دياب. وتستمر الدورة الحالية للمهرجان حتى التاسع من أكتوبر.