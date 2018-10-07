سلافة وسبيعي ضيفا «حكايتي مع الزمان»

المصدر: دبي - البيان

جمهور تلفزيون دبي، على موعد بعد موجز أخبار العاشرة بتوقيت الإمارات الليلة مع ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان» (Story of my life) على شاشة تلفزيون دبي.

وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي مقدمة الموسم الجديد، الممثلة السورية سلافة معمار، والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، ليقدما معاً حلقة مميزة مليئة بالعواطف والحكمة والتصريحات التي يتم الكشف عنها لأول مرة، فعلى الرغم من طلاقهما منذ سنوات عديدة، إلا أنهما يتشاركان في تربية ابنتهما الوحيدة «دهب»، والتي ستبقى العامل المشترك بينهما، حيث يخططان معاً لتربيتها وبناء مستقبل أفضل وجميل لها.

في الوقت الذي يكشف الثنائي «سلافة وسيف» عن الكثير من العواطف والمشاعر والأفكار في كل مرحلة عمرية، حيث يكشفان عن الدروس الذي سيتعلمانها على مر السنين من بعضهما البعض، فيما تكشف هذه الحلقة عن علاقة فريدة من نوعها قليلاً ما نشهدها في مجتمعاتنا المعاصرة.

حوار عفوي

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم وبماذا سيشعرون عند التعرف على نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة على مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفعهم للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي على تقديم برامج فنية منوعة ترتقي بذائقة المشاهد العربي وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه الراقي.

في الوقت الذي تم اعتماد مساء الأحد بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:05 بتوقيت غرينتش، موعداً ثابتاً لبث البرنامج الجديد، في الوقت الذي تم تحديد مواعيد إعادة الحلقة، الاثنين الساعة: 13:00، والثلاثاء الساعة: 07:00 صباحاً، والسبت منتصف النهار بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي يمكن للمشاهدين متابعة حلقات البرنامج الجديد والتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال (@StoryOfMyLifeAr)، وعبر حساب «فيسبوك».