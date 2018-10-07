«نور دبي» تكتسي اليوم حُلة برامجية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق صباح اليوم حُلة الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة «نور دبي» على الموجة «93.9 FM» والموجة «102.9FM»، إضافة إلى البث الفضائي عبر «الستالايت» متضمنة باقة مميزة من البرامج الإذاعية التي تبث المرة الأولى على الإذاعة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مع نخبة المذيعين وبأسلوب تقديم مبتكر يجمع بين الوسطية في التفكير والاعتدال في الرأي، إلى جانب مواسم جديدة من البرامج التي نالت متابعة عالية في الدورات الماضية.

برامج متجددة

وحرصت إذاعة «نور دبي» في دورتها البرامجية الجديدة، على تجديد مجموعة من برامجها اليومية التي تبث من الأحد إلى الخميس، بداية من برنامج «البث المباشر» الذي سيطل بحلة جديدة مع الإعلامي المخضرم راشد الخرجي من الأحد إلى الخميس الساعة: 07:00 بتوقيت الإمارات، والذي يعتبر حلقة وصل بين الجمهور والجهات المعنية في الدولة. يليه برنامج «صحة وسعادة» مع الإعلامي الإماراتي محمود يوسف، والذي يهدف إلى التركيز على مشروعات هيئة الصحة بدبي، ويتطرق لمبادراتها وبرامجها.

وابتداء من الساعة: 11:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، تقدم ميرهان الدسوقي برنامجها الإذاعي الجديد «الصفقة الرابحة» لتتناول العديد من المواضيع الاقتصادية ومستقبل الاستثمار في دبي، إلى جانب تداولات الأسواق، والمحافظ المالية والتوفير، والتطرق إلى مشاريع الشباب والعديد من المواضيع برؤية اجتماعية ومنظور تثقيفي.

وعند منتصف النهار يقدم د. بسام درويش برنامجه اليومي «بلسم» برؤية وفقرات جديدة حول صحة الطفل وغيرها من المواضيع الطبية المتعلقة بمفاهيم الوقاية من الأمراض المزمنة، وكيفية إدارة الأمراض المعدية والمزمنة ومنع مضاعفاتها.

في الوقت الذي يتابع الجمهور، حلقات الموسم الجديد من البرنامج الاجتماعي المنوع «السالفة وما فيها» من تقديم أحمد الكتبي وسلامة السويدي، من الأحد إلى الخميس الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، ومواضيع خفيفة ومنوعة وهادفة على الصعيد الاجتماعي والمحلي.

وفي الساعة: 15:30، سيتابع الجمهور مجموعة المحاضرات المنوعة التوعوية، «قطوف دانية»، التي تتناول على مدار الأسبوع عدداً من المواضيع التي تصب في صالح المجتمع والفرد، والتي في طياتها قضايا في الرزق والطاعة والذكر والحياة، يليه في الساعة: 16:00 البرنامج الديني «التوحيد والقرآن» مع فضيلة الشيخ خالد إسماعيل.

وعلى مدى ساعتين، ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات يعود الإعلامي كفاح الكعبي، لتقديم الموسم الجديد من برنامج «روحك رياضية»، متناولاً أهم الأخبار الرياضية على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

فترة مسائية

وتعود الإعلامية أمل محمد، في الموسم المتجدد من برنامجها اليومي «مع الناس» من الأحد إلى الخميس الساعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، لتطرح العديد من المواضيع التي تهم الناس في كل جوانب ونواحي الحياة.

وابتداء من الساعة: 20:00 يقدم الإعلامي الإماراتي أيوب يوسف برنامجه الجديد «مغردون»، كل أحد وثلاثاء وخميس، على مدار ساعة إذاعية كاملة يسلط من خلالها الضوء على أهم التغريدات التي أحدثت أصداء واسعة في عالم التواصل الاجتماعي، أما أيام الإثنين والأربعاء وفي نفس التوقيت سيتابع الجمهور البرنامج الجديد «أسرار البيوت» مع فضيلة الشيخ أحمد عبدالكريم بامسلم، ومحمد الظفري، كبرنامج أسري توجيهي يجسد مفهوم الحياة الواقعية الأسرية.

في الوقت الذي يعود برنامج «هذا المساء» مع الإعلامية منى خليل كل أحد وثلاثاء وخميس، ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، أما يوم الاثنين وفي نفس التوقيت يتابع المحامي الإماراتي عيسى بن حيدر، تقديم فقرات برنامجه المتجدد «روح القانون»، مسلطاً الضوء على القوانين الإماراتية الجديدة، ويوم الأربعاء يقدم د. جاسم ميرزا، برنامجه التوعوي الأسبوعي «لمن يهمه الأمر».

نهاية الأسبوع

وخصصت إذاعة «نور دبي» عدداً من البرامج والفقرات المميزة إلى جانب العديد من البرامج الدينية والفقرات الإنشادية يومي الجمعة والسبت مثل النقل المباشر لصلاة الجمعة ابتداء من منتصف نهار الجمعة، فيما يقدم الإعلامي الإماراتي جمال مطر برنامجه الثقافي الجديد «سيرة ذاتية» الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات.

وفي الساعة: 17:00 يومي الجمعة والسبت يقدم فضيلة الشيخ د. خالد علي، برنامجه «أحلام سعيدة» لتفسير الأحلام والرؤى، فيما يواصل الإعلامي الإماراتي أحمد الزاهد، يوم الجمعة تقديم برنامجه الأسبوعي «إمارات الخير» ابتداء من الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، وفي نفس التوقيت يوم السبت يقدم مصطفى القصاص برنامجه «مع القرآن»، في الوقت الذي ستقدم الإعلامية الإماراتية هدى الفهد برنامجاً شعرياً جديداً يتناول شعراء الشعر النبطي وأنماط الشعر في شبه الجزيرة العربية.