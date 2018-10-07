«نيويورك أبوظبي» يطفئ شمعته الـ10 ببرنامج معرفي ثقافي

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، في جلسات نقاشية يستضيفها ابتداء من اليوم معهد جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك في برنامج استثنائي يضم باقة من الجلسات النقاشية والعروض البصرية وورش العمل، فضلاً عن معرض خاص يفتح أبوابه أمام عامة الجمهور، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المعهد، التي تُصادف يوم 7 أكتوبر 2018، وتستمر الفعاليات لغاية 31 ديسمبر، كما تضم قائمة المتحدثين كلاً من محمد القاضي، المدير العام لـ«صندوق الوطن»، وراكيش سوري، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وغيرهم من الشخصيات.

ومن المقرر أن يترأس الروائي اللبناني إلياس خوري جلسة نقاشية بعنوان «احتفالية الذكرى السنوية العاشرة للمعهد»، يتطرق خلالها إلى تطورات المشهد الأدبي العربي بشكل عام خلال العقد المنصرم وكذلك أعماله الأدبية. وستتزامن الجلسة الافتتاحية مع إطلاق معرض صور أرشيفية يستعرض تاريخ المعهد وأعماله وإنجازاته المُحققة، خلال سنوات عمله العشر في أبوظبي.

ومنذ انطلاقه، احتضن معهد جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 700 مؤتمر أكاديمي وفعالية عامة.