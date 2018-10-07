رحيل المخرجة المصرية عطيات الأبنودي

المصدر: القاهرة - رويترز

نعت وزارة الثقافة المصرية ومؤسسات سينمائية وفنية، مخرجة الأفلام التسجيلية عطيات الأبنودي، التي توفيت أول من أمس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاماً.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان، إن الراحلة لمست جوهر البسطاء في أعمالها، ونجحت من خلال أعمالها في إعادة اكتشاف الواقع وتوعية الجمهور للعمل على تغييره إلى الأفضل.

كما نعى الراحلة المركز القومي للسينما، الذي قرر بشكل عاجل، إطلاق اسمها على الدورة القادمة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في 2019.

سيرة

وُلدت عطيات عوض محمود خليل في 1939، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1963، إلا أن شغفها بالسينما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، الذي تخرجت فيه عام 1972. واكتسبت اسم عطيات الأبنودي بعد زواجها من الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والذي استمر 12 عاماً، قبل أن ينفصلا

أسست الراحلة شركة «أبنود فيلم»، واهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر. ومن أفلامها التسجيلية «حصان الطين» و«أغنية توحة الحزينة» و«الساندوتش» و«بحار العطش» و«الأحلام الممكنة» و«اللي باع واللي اشترى» و«أحلام البنات» و«أيام الديمقراطية» و«قطار النوبة».