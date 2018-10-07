«أسبوع التراث» يحتفي بكنوز الفنّ التونسي

المصدر: الشارقة - وام

بحثت لجنة برنامج أسابيع التراث العالمي الثقافي في الشارقة مع لطفي بن عامر، قنصل تونس لدى الدولة، الإعداد والتجهيزات الخاصة بأسبوع التراث التونسي، الذي تنطلق فعالياته بالشارقة في أكتوبر الجاري على مدار خمسة أيام، يتعرف خلالها الجمهور على مكونات وجماليات التراث التونسي. وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتعريف بالتراث الثقافي العالمي ومكوناته.