«الفجيرة للثقافة والإعلام» تطرح كتاب «سيرة حاكم» بالإنجليزية

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مساء أمس بمركز الكتب والتوثيق، حفل توقيع النسخة الإنجليزية من كتاب «سيرة حاكم» الذي يتناول السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. حيث قام بدر الدين محمود وأحمد التيجاني بترجمة الطبعة العربية إلى اللغة الإنجليزية، فيما دققت النسخة وراجعتها حصة الفلاسي.

وأكد حمدان كرم الكعبي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن الثقافة ليس لها حدود، فترجمة كتاب «سيرة حاكم» هي نقل لهذه الثقافة وهذه التجربة التنموية التي قام بها صاحب السمو حاكم الفجيرة، كما صرح الكعبي أن الهيئة بصدد ترجمة الكتاب لغات أخرى.