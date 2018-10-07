«الشارقة للإبداع العربي» في ضيافة القاهرة أبريل المقبل

المصدر: الشارقة - وام

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي «الإصدار الأول»، في نسختها الـ22 أبريل المقبل. أعلن ذلك خلال لقاء إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية مع محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

وأشادت وزيرة الثقافة المصرية خلال اللقاء بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الصعد كافة، وخاصة الصعيد الثقافي، ما أسهم في دوام الحراك الثقافي العربي، ورعاية الشباب العربي من خلال جائزة تُعنى بإبداعاتهم ومواهبهم، وتتكفل برفد المكتبة العربية بهذه المنجزات الإبداعية التي جعلت الشارقة تحظى عن جدارة بلقب عاصمة دائمة للثقافة العربية والإسلامية.

وقال محمد القصير: «إن جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول، تتواصل لتثري الإبداع العربي وتأخذ بيد الشباب المبدع الذي يتلمس خطواته الأولى على درب الكتابة في جميع محاورها، حتى أصبحت أيقونة الجوائز العربية منذ انطلاقها في العام 1997 في إطلالتها الأولى بتعليمات ورعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة في بادرة غير مسبوقة».