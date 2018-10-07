بالفيديو.. قرد يقود حافلة في الهند

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر عبر مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فيدو لقرد اللانغور وهو يقود حافلة في ولاية كارناتاكا الجنوبية بالهند، وقد بدا مسيطرا ومسترخيا وهو ممسكا بعجلة القيادة أثناء سير الحافلة.

وقال براموند ماداف في تغريدة: "أنا في الواقع مندهش من طريقة القرد في التعامل مع المقود وتوجيهه".

وأعلنت "بي. بي. سي" أن سائق حافلة أوقف عن العمل لسماحه للقرد بسياقة حافلته".

واُتخذ هذا القرار على الرغم من أن أيا من الركاب الثلاثين الذين كانوا على متن الحافلة لم يعترض على قيام القرد بسياقتها، ولكن بعد انتشار الفيديو قام أصحاب الحافلة باتخاذ هذا الاجراء في حق السائق.

وقال متحدث باسم الشركة المالكة للحافلة: لا يمكن تعريض سلامة الركاب للخطر "بالسماح لقرد بالجلوس على عجلة القيادة".

ومن المفاجئ أن هذا القرار لم يحظ بترحيب من مستخدمي الانترنت الذين سُر الكثير منهم بمقطع فيديو قيادة القرد.

وكتب باراغ هيدا في تغريدة: فيديو "حلو جدا، لماذا يُوقف السائق عن العمل. كان ينبغي تحذيره من مغبة تكرار فعل ذلك".

يذكر أن الحادث وقع الاثنين الماضي بحسب مؤسسة النقل البري الحكومية، التي لم تعرف بتصرف السائق إلا بعد انتشار الفيديو بشكل كبير.

ووفقا لشهود عيان، صعد القرد إلى الحافلة برفقة شخص آخر، ورفض الجلوس في أي كرسي إلا على عجلة القيادة في مقدمة الحافلة، التي كانت في رحلة في شوارع مدينة دافاناغيري.

ويرى البعض أن السائق، واسمه أم براكاش، لم يكن مهتما بنتائج ما يحدث، عندما سمح لصديقه الجديد (القرد) بالجلوس على عجلة القيادة ومواصلة رحلة الحافلة.

وتقول تقارير إن القرد وصل في النهاية إلى مقصده ونزل مع صاحبه تاركا السائق ليواصل عمله في السياقة طوال اليوم.