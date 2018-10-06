321 معلومة «عجيبة» في كتاب

المصدر: ميونخ - د ب أ

هناك الكثير من الكتب التي جمعت بين دفتيها الكثير من الحقائق المذهلة، نجحت الصحافية الألمانية ماتيلدا ماسترس في تأليف أحد هذه الكتب الجميلة وأعطته عنوان «321 معلومة عجيبة لا بد أن تعرفها».

ربما كان الأطفال والشبيبة هم الجمهور المنتظر لهذا الكتاب الذي زوّده الفنان لويز بيرديوس بصور فكاهية، ولكن ذلك لا يمنع أن يدخل هذا الكتاب الشيق الكثير من السرور على البالغين أيضاً، حيث يتضمن معلومات على سبيل المثال عن عالم الحيوان وعالم النبات، والشخصيات الشهيرة والتاريخ والأرض والعلوم واللغة. فمثلاً، نقرأ أن قطة منزلية يمكن أن تعدو أسرع من العداء الأسطوري يوسين بولت، وأن طول لسان الزرافة يمكن أن يصل إلى نحو نصف متر.