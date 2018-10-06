متعلقات روبن ويليامز بـ 6 ملايين دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

بيعت مجموعة من المتعلقات التي كان يملكها في السابق الممثل الأميركي الراحل روبن ويليامز وزوجته السابقة مارشا في مزاد علني مقابل نحو 6.1 ملايين دولار في نيويورك، أول من أمس، ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية. وشملت المتعلقات التي جاءت في المزاد جائزة جولدن جلوب التي فاز بها ويليامز في عام 1987 عن دوره في فيلم «جود مورنينج فيتنام»، والتي بيعت بـ27 ألفاً و500 دولار. كما بيع سيف استخدمه في فيلم «هوك» بمبلغ أربعة آلاف و750 دولاراً. وشملت المعروضات الأخرى قطعاً فنية وساعات يد وأثاثاً ومجوهرات.

واكتسب ويليامز شهرته كفنان فكاهي في سبعينيات القرن الماضي، وانتقل إلى العمل في التلفزيون في ذلك العام قبل أن يسطع نجمه في عدد من الأفلام الناجحة مثل «علاء الدين» و«جود ويل هانتنج».

وانتحر ويليامز في عام 2014. وكان متزوجاً من مارشا جارس وليامز من عام 1989 إلى عام 2010، وهي واحدة من ثلاث زوجات سابقات، ولديه ثلاثة من الأبناء.