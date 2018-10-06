«سي إن إن»: بطاريق دبي.. رفاهية «5 نجوم»

المصدر: دبي - البيان

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلاً عن «سي إن إن بالعربية» تغريدة جاء فيها: «في أكبر منتجع ثلجي داخلي في العالم، «سكي #دبي»، يكمن برنامج بيئي يطمح للحفاظ على البطاريق. البرنامج الذي بدأ في العام 2012، يشمل اليوم 33 بطريقاً، بعد ولادة 13 منها على أرض المنتجع».

أكبر منتجع

وكان الموقع قد أشار في خبر نشره أول من أمس إلى أن «سكي دبي»، الذي يعد أكبر منتجع ثلجي داخلي في العالم، والواقع وسط إمارة دبي، يرعى برنامجاً بيئياً يطمح إلى الحفاظ على البطاريق التي باتت تشهد أبشع أساليب العيش في مواطنها الطبيعية في البرية، حيث يدمر اليوم الاحتباس الحراري والتلوث البيئي كل ما تبقى من هذه البيئة الطبيعية.

حياة مدللة

وأضاف الموقع: إن هذه الطيور اللطيفة تعيش حياة مدللة يمكن وصفها برفاهية من فئة 5 نجوم في ذلك المنتجع الثلجي الفريد، ولكنها أيضاً، تتمتع بشخصية ودودة جداً، تجعل منها الأكثر لطفاً وصداقة للإنسان على وجه الأرض، حتى إنها قد تكون البطاريق الوحيدة في العالم، التي تسمح للغرباء من البشر بالسباحة معها في بركة لا يتخطى حجمها عدة أمتار.