الأوركسترا الأكثر ابتكاراً في العالم تحتفل بمئويتها

المصدر: إعداد - سيد صالح

بدأت أوركسترا «لوس أنجلوس فيلهارمونيك»، والمعروفة اختصاراً باسم «لا فيل»، الأسبوع الماضي موسماً فنياً استثنائياً في تاريخها، كونه هو موسمها المئوي، وسيتكلل باحتفالات تقيمها الأوركسترا خلال العام المقبل بمناسبة مئويتها، حيث تأسست رسمياً عام 1919.

وبحسب ما نشرته جريدة «ذي جارديان» البريطانية، أمس، نقلاً عن سيمون وودز، الرئيس التنفيذي لأوركسترا «لا فيل»، يتضمن هذا الموسم الاستثنائي على الصعيد المالي رصد أكبر ميزانية للأوركسترا في تاريخها، حيث تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، بينما يتضمن على الصعيد الفني إقامة 50 حفلاً هو أيضاً أكبر عدداً من الحفلات تقيمها «لا فيل» في موسم واحد، بقيادة المايسترو الشاب العبقري، جوستافو دوداميل.

أكثر ابتكاراً

ومن الجدير بالذكر، أن غالبية نقاد الموسيقى الكلاسيكية العالميين أجمعوا أن «لا فيل» هي الأوركسترا الأكثر ابتكاراً وقدرة على التفكير المستقبلي في الألحان والأداء على مستوى العالم. وبرغم أن «لا فيل» ليست الأوركسترا الأقدم في الولايات المتحدة، حيث تأسست أوركسترا نيويورك قبلها بما يزيد على 75 عاماً، إلا أنها حققت نجاحاً هائلاً ونالت شهرة عالمية في زمن قياسي.