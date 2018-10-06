جبل جيس.. إطلالة بانورامية تتزين بالأناقة والفخامة

يعتبر «جبل جيس» في إمارة رأس الخيمة، والذي يشمخ بأعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءاً من سلسلة جبال الحجر، ويشتهر بتقديمه تجربة جبلية لا مثيل لها بفضل طرقه المتعرجة والمنحوتة بين الجبال الوعرة التي ترتفع عن مستوى سطح البحر وصولاً إلى أعلى القمة ليشكّل وجهة رائعة وحماسية لهواة المسير الجبلي وهواة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية وللراغبين في التنزّه واستنشاق الهواء النقي أو الاستمتاع بقيادة مريحة للأعصاب على طريق محاط بأجمل المناظر الطبيعية

150

وفي السياق، فقد ابتكرت شركة Bentley Motors المطعم الأعلى في الدولة والمتخصّص بتقديم الطعام الفاخر، وهو يقع على قمّة «جبل جيس». ويفتح مطعم Peak of Luxury (قمّة الفخامة) أبوابه حصريّاً لسبعة أيام فقط ابتداءً من اليوم الجمعة ويقدّم لضيوفه الـ150 لائحة طعام مميّزة تم تصميمها بشكل خاص لتضم أطباقاً بريطانية تقليدية من ابتكار الشيف الشهير كولين كلاغ.

مناظر بانورامية

عادةً ما يبحث الزائرون والمقيمون في مختلف مناطق الدولة عن ملاذ هادئ وأنشطة داخلية للوقاية من الحرارة المرتفعة؛ لكن «جبل جيس» يتيح الفرصة أمام المسافرين والمقيمين أيضاً لخوض مغامرات في الهواء الطلق والاستمتاع بأحضان الطبيعة الغنّاء وسط أجواء منعشة وحرارة أقل من تلك المسجلة عند مستوى سطح البحر، ويضمن للزائرين مناظر بانورامية ساحرة على الطبيعة الخلابة لإمارة رأس الخيمة.

خيمة عربية

أما صالة تناول الطعام الفاخر التابعة لشركة Bentley فتقع عند ارتفاع 1934 متراً على قمّة جبل جيس، وقد جرى تصميم الصالة بأسلوب يحاكي الخيمة العربية التقليدية. وعند الدخول إلى الخيمة، ينتقل الضيوف مباشرة إلى مطعم فاخر من فئة الخمس نجوم تزيّنه مفروشات عصرية منتقاة بعناية، ويضم مواد فاخرة ويتمتّع بمناظر محيطية خلّابة يمكن الاستمتاع بها من على قمّة الجبل.

أطباق

وقام الشيف البريطاني كولين كلاغ بابتكار لائحة طعام خاصّة من 5 أطباق تستمد الإلهام من التقاليد العريقة التي تتمتّع بها Bentley Motors فيما يتعلّق بالفخامة والأداء، إلى جانب ما تتميّز به من تاريخ غني حافل بالإنجازات الكبيرة، وتم إنشاء المطعم للاحتفال بإطلاق Bentley لطرازي Bentayga V8 وContinental GT المرتقبَين بشغف كبير في الشرق الأوسط، إضافة إلى استعراض المستويات العالية من الفخامة الخاصّة التي توفرها Bentley عبر تجارب استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.

لمسة شرقية

والجدير بالذكر أن الشيف كلاغ قد عمل سابقاً في عدد من أبرز المطاعم الراقية بالمنطقة، شاملة تلك التي في فندق برج العرب. وعبر استخدام أفضل المنتجات المحلّية، قام كولين بتصميم كل واحد من الأطباق البريطانية الكلاسيكية على حدة، وأدخل لمسة شرق أوسطية إليه احتفاءً بهذه المناسبة الخاصّة.