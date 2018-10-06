«الأوسكار» يدعم المخرجات بمبادرة جديدة

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

أعلن منظمو جوائز الأوسكار، عن سلسلة من المبادرات الجديدة تهدف إلى تشجيع مخرجات السينما.

وسيتضمن البرنامج الذي يطلق عليه (أكشن: مبادرة الأكاديمية لدعم المرأة) منحة دراسية لمدة عام للمخرجات ومديرات الإنتاج، وغداء يجمع العاملات بقطاع السينما، ودليلاً توجيهياً يستهدف تحسين الربط بين النساء وفرص العمل بهذا القطاع.

ويأتي إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعد ضغوط من النساء في صناعة السينما من أجل دور أقوى وأجور أفضل، وتوفير مزيد من فرص العمل خلف الكاميرا وأمامها. وقالت دون هدسون الرئيسة التنفيذية للأكاديمية في بيان: «بينما نحن مستمرون في الدفاع عن قضية الإدماج، يشرّفنا أن نجمع أعضاء الأكاديمية ومجتمع صناعة السينما معاً لدعم النساء في جميع مراحل حياتهن المهنية».

وستقام مأدبة الغداء لنساء الأكاديمية في كل من لندن ولوس أنجليس هذا الشهر. وستقدم المنحة الدراسية لمدة عام لمخرجة ناشئة في الولايات المتحدة وفي بريطانيا.

وبذلت الأكاديمية، التي يصوّت أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف لمنح جوائز الأوسكار السنوية، جهوداً في العامين الماضيين لتنويع صفوف العاملين بها والذين يغلب عليهم البيض والمسنون والذكور، وذلك بدعوة مئات النساء والملونين للانضمام إلى صفوفها.

وتعهدت الأكاديمية في عام 2016 بمضاعفة عدد النساء، والعمل على تنويع أعضائها بحلول عام 2020. وطبقاً لتقرير صدر في يونيو الماضي لنقابة المخرجين الأميركية، فإن 16 بالمئة فقط من 651 فيلما صدرت في الولايات المتحدة في عام 2017 كانت من إخراج نساء.