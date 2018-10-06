انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بنسخته الرابعة

المصدر: عمّان - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء أول من أمس فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان المفرق للشعر العربي على مسرح أسامة المشيني في العاصمة الأردنية عمّان.

حضر افتتاح المهرجان هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة وفيصل السرحان مدير بيت الشعر في مدينة المفرق.

ورحب فيصل السرحان، في كلمته، بضيوف وحضور مهرجان المفرق للشعر العربي لهذا العام الذي يقام في عدد من مواقع العرض الثقافي في العاصمة عمّان وفي محافظة المفرق على مدار ثلاث ليال.

ونقل عبد الله العويس تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة لضيوف المهرجان، حيث يحرص سموه كل الحرص على متابعة أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي ويقدر الجهود المبذولة في إنجاح مسعاها النبيل.

وأعرب العويس عن الاعتزاز بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة لملتقى المفرق للشعر العربي مستكملاً مسيرة النجاح الذي يستمد معناه من التعاون المشترك بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة بالشارقة.