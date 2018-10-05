«دبي للتسوّق» يعود بمبادرات رائدة وتجارب مميّزة

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للتسوّق مجدّداً في دورته الرابعة والعشرين خلال الفترة من 26 ديسمبر 2018 حتى 26 يناير 2019، ليضيف أجواء الفرح والمرح في مختلف أرجاء المدينة، ويقدّم للمقيمين في دبي وزوّارها من مختلف الجنسيات العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة، وتجارب التسوّق الرائعة، إلى جانب فرص الربح الوفير. ويعزّز في الوقت ذاته من مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوّق، ويمكّن الجميع من قضاء أجمل وأسعد الأوقات على مدار 32 يوماً.

ويشمل مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أيضاً على العديد من المبادرات الإبداعية الرائدة، والتجارب المميّزة، التي تتمحور حول عناصره الرئيسية وهي: التسوّق، والربح، والترفيه.

تجارب

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تستعد دبي لاستضافة دورة جديدة من مهرجان دبي للتسوّق، حيث نحرص على توفير أجواء مميّزة ورائعة وأوقات سعيدة لسكّان وزوّار دبي، وكذلك تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة تقدّم تجارب تسوّق لا تنسى. وباعتبار مهرجان دبي للتسوّق أحد العناصر الرئيسية لقطاع التجزئة في المدينة، فإنّنا سنحافظ على الزخم الذي أحدثته الدورة الماضية، مدركين في ذات الوقت أهميته في إنعاش الأسواق والأعمال في دبي خلال هذه الفترة من العام.

وأود أن أشكر شركاءنا من القطاعين العام والخاص على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في تسجيل قصص النجاح كل عام. ومع انطلاق الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان في شهر ديسمبر المقبل، فإننا سنعمل مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل تقديم حدث يليق بالسمعة العالمية التي اكتسبها على مدار أكثر من عقدين من الزمان».

عروض ترفيهية

وسوف تتضمّن الدورة الجديدة للمهرجان العديد من الخيارات أمام الزوّار والعائلات للاحتفال، حيث تزخر مراكز التسوّق بالكثير من الفعاليات، والعروض الترويجية والخصومات الهائلة التي تقدّمها أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تنظيم سحوبات كبرى تقدّم من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز الرائعة، والتي تغيّر من حياة الفائزين.

علاوة على الفعاليات الحصرية التي تتعلق بقطاع التجزئة، وإلى جانب تقديم تخفيضات وتنزيلات على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، يقدم المهرجان كذلك للجمهور عروضاً رائعة للألعاب النارية، والعديد من الفعاليات الترفيهية في مختلف مراكز التسوّق. إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوار والمتسوقين.