فيديو.. زجاج ينتقم من لصّ!

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت شرطة ولاية ماريلاند الأميركية شريطاً يظهر محاولة لص اقتحام مطعم وسرقته، فيرمي حجراً على زجاج المطعم المصفح، فيرتدّ إليه ويصطدم برأسه.

ويظهر الفيديو عجز السارق في التعامل مع قوة الصدمة، فيسقط أرضاً.

وقالت الشرطة إن الضربة، التي تلقاها الشاب، أفقدته الوعي لدقائق معدودة، ولكنه وقف في نهاية المطاف وهرب من المكان، فيما أطلقت هي عملية البحث عنه.

وبحسب "يورو نيوز" فإن الضربة التي تلقاها السارق حصلت خلال محاولة الاقتحام الثالثة، إذ كان حاول مرتين قبل ذلك من دون أن ينجح بكسر الزجاج المصفح.

وتعتقد الشرطة أن السارق هو نفسه السارق الذي كسر زجاج مطعم آخر في شهر سبتمبر الفائت في المقاطعة نفسها، ولكن يبدو أن الحظ لم يحالفه هذه المرة.