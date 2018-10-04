نصب تذكاري في باريس للحيوانات التي دافعت عن فرنسا

المصدر: البيان الالكتروني

وافقت بلدية باريس على طلب إقامة نصب تذكاري للحيوانات التي "سقطت دفاعاً عن فرنسا" خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وكانت جمعية "باري أنيمو زوبوليس" قد تقدمت في مايو الماضي بطلب إقامة نصب تذكاري للحيوانات التي قتلت خلال الحربين العالميتين إيماناً منها بما تسمّيه على موقعها على الإنترنت "فرض الذاكرة".

وكان الحديث عن مقتل الحيوانات خلال الحربين قد انتشر وفق "يورونيز" في العاصمة الفرنسية منذ بداية العام، حيث طالب بعض سكان الدائرتين الثامنة عشر والرابعة عشر، بوضع لوح تذكاري أو حجر تذكاري في أحد أحيائهم لتخليد ذكرى الحيوانات.

ودعمت جمعية "سوفونير" الفرنسية، التي أقيمت لذكرى الجنود الفرنسيين المقتولين في الحرب، المبادرة التي تقدّمت بها الجمعية المعنية بحقوق الحيوان.

كذلك دعم هذه المبادرة سياسيون فرنسيون، منهم عمدة الدائرة السادسة، جان-بيار لوكوك ورنيه-فرانسوا برنار، نائب عمدة الدائرة السابعة.

يذكر أن لا إحصائيات رسمية بأعداد الحيوانات التي استخدمت في الحربين، ولكن مصار إعلامية فرنسية تحدثت عن مصادرة الجيش لآلاف الأحصنة التي تمّ الاعتماد عليها لأسباب عسكرية.

كذلك يذكر التاريخ إحدى المهمات العسكرية الطارئة في العام 2015 للضابط الفرنسي لوي موفليه، الذي سافر بحراً إلى كندا لاستيراد مئات الكلاب من نوع "هاسكي" من أجل استخدامها على الجبهات المثلجة، حيث لم تكن البغال والأحصنة فعالة.