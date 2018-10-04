سجن طبيب حضر امتحاناً بدلاً من طالب

المصدر: البيان الالكتروني

ضبطت نيابة أول أكتوبر في مصر طبيباً ،وأمرت بسجنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير، كما أمرت بضبط وإحضار طالب بكلية طب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد. ج" 26 سنة، طبيب بشرى، تم ضبطه بكلية الطب في جامعة خاصة شهيرة بعد دخوله امتحان مادة بدلا من صديقه.

وبينت التحقيقات أنه أثناء قيام مراقبي امتحان مادة الجراحة بالكلية، بمراجعة بطاقات الهوية للطلبة ومقارنتها بشخص الطالب، تبين أن الشخص الخاضع للامتحان مختلف عن صورة صاحب بطاقة الهوية التي يحملها.

وذكرت صحيفة الاهرام أنه بمواجهة المتهم أقر بأنه طبيب بشري، وربطته علاقة صداقة بطالب في الجامعة عربي الجنسية، وطلب منه أن يخوض الامتحان بدلا منه بسبب رسوبه فى امتحان مادة الجراحة طوال 7 سنوات منذ عام 2011.