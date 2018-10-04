"دبي للثقافة" تخلد مسيرة الشيخ راشد بن سعيد في استشراف المستقبل

نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون في متحف الاتحاد صباح اليوم جلسة حوارية بعنوان"مسيرة قائد" بالتزامن مع الذكرى الستين لتنصيب المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكما لإمارة دبي.

وشارك في الجلسة الحوارية معالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورفيعة غباش مؤسّسة متحف المرأة وأدار الجلسة عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام.

واستعرض معالي ضاحي خلفان خلال الجلسة الحوارية قصة بناء الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لميناء جبل علي حيث أراد المغفور له بإذن الله أن يكون أكبر ميناء على اليابسة، مما يؤكد رؤية سموه في استشراف المستقبل منذ ذلك الحين فاليوم تبلغ قيمة الدخل الناتج من ميناء جبل علي 5 مليار فيما يبلغ الدخل من النفط 3 مليار.

معرض يستعرض محتوى كتاب " راشد .. استشراف المستقبل الذي تدشنه اليوم " هيئة دبي للثقافة والفنون" تزامنا مع الذكرى الستين لتنصيب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكما لإمارة دبي@DubaiCulture @DHPGS #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SZspL3v265 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

معالي ضاحي خلفان يستعرض خلال الجلسة الحوارية "مسيرة قائد" قصة بناء الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لميناء جبل علي حيث أراد سموه أن يكون أكبر ميناء على اليابسة.. مما يؤكد رؤية سموه في استشراف المستقبل منذ ذلك الحين @DHPGS @Dhahi_Khalfan @DubaiCulture #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Wo13EeBfqP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

وقال معالي ضاحي خلفان إن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كان يهتم بالشورى ويحيط نفسه بمن يسدي إليه بالنصيحة، كما كانت روح العمل لديه قوية تلك التي تجذرت في الشيخ محمد بن راشد الذي استكمل مسيرة الإنجازات والنهضة.

من جهتها، قالت الدكتورة رفيعة غباش إن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم استثنائي وتحفل مسيرة حياته بالمحطات الملهمة التي تعكس قدرته على إدارة الأزمات واستشراف المستقبل،مشيرة إلى ضرورة إدراج مسيرة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في المناهج الدراسية لتكون نبراسا ونموذجا يستلهم منه أجيال الغد.

الدكتورة رفيعة غباش متحدثة خلال الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة قائد" : الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم استثنائي وتحفل مسيرة حياته بالمحطات الملهمة التي تعكس قدرته على إدارة الأزمات واستشراف المستقبل @DubaiCulture #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7doDPI8PEY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

وأضافت غباش أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كان يضع الأولوية للريادة في قطاعي التعليم والصحة، وتمكين المرأة الإماراتية في على مختلف المستويات.

الدكتورة رفيعة غباش على هامش الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة قائد" التي عقدت بالتزامن مع الذكرى الستين لتنصيب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكما لإمارة دبي، تتحدث للبيان عن دور المرأة في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ودور الشيخ راشد في دعم وتمكين المرأة @DubaiCulture #البيان pic.twitter.com/LALFPTo1uz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

وقالت مؤسِّسة متحف المرأة: فِي وقت مبكّر من أواخر الخمسينيات، جسّد المغفور له معاني التسامح والتعايش الثقافي مع الجاليات المقيمة على أرض الإمارات حيث كان يشاركهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية.

وفي ختام الجلسة الحوارية، أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون كتاب "راشد .. استشراف المستقبل".

تنطلق بعد قليل في متحف الاتحاد جلسة حوارية بعنوان"مسيرة قائد" تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون تزامنا مع الذكرى الستين لتنصيب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكما لإمارة دبي@DubaiCulture #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZBJQLmV7DR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

يشارك في الجلسة الحوارية بعنوان "مسيرة قائد" معالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في #دبي ورفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة

ويدير الجلسة عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام@DHPGS @DubaiCulture #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VeN3BJth43 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018

معالي ضاحي خلفان: راشد بن سعيد آل مكتوم امتلك بعد نظر وفكر ثاقب فاليوم تبلغ قيمة الدخل الناتج من ميناء جبل علي 5 مليار فيما يبلغ الدخل من النفط 3 مليار@DHPGS @DubaiCulture #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Qvi0ehOcul — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2018