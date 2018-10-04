"دبي للثقافة" تخلد مسيرة الشيخ راشد بن سعيد في استشراف المستقبل

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نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون في متحف الاتحاد صباح اليوم جلسة حوارية بعنوان"مسيرة قائد" بالتزامن مع الذكرى الستين لتنصيب المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكما لإمارة دبي.

وشارك في الجلسة الحوارية معالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورفيعة غباش مؤسّسة متحف المرأة وأدار الجلسة عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام.

واستعرض معالي ضاحي خلفان خلال الجلسة الحوارية قصة بناء الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لميناء جبل علي حيث أراد المغفور له بإذن الله أن يكون أكبر ميناء على اليابسة، مما يؤكد رؤية سموه في استشراف المستقبل منذ ذلك الحين فاليوم تبلغ قيمة الدخل الناتج من ميناء جبل علي 5 مليار فيما يبلغ الدخل من النفط 3 مليار.

وقال  معالي ضاحي خلفان  إن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كان يهتم بالشورى ويحيط نفسه بمن يسدي إليه بالنصيحة، كما كانت روح العمل لديه قوية تلك التي تجذرت في الشيخ محمد بن راشد الذي استكمل مسيرة الإنجازات والنهضة.

من جهتها، قالت الدكتورة رفيعة غباش إن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم استثنائي وتحفل مسيرة حياته بالمحطات الملهمة التي تعكس قدرته على إدارة الأزمات واستشراف المستقبل،مشيرة إلى ضرورة إدراج مسيرة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في المناهج الدراسية لتكون نبراسا ونموذجا يستلهم منه أجيال الغد.

وأضافت غباش أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كان يضع الأولوية للريادة في قطاعي التعليم والصحة، وتمكين المرأة الإماراتية في على مختلف المستويات.

وقالت مؤسِّسة متحف المرأة: فِي وقت مبكّر من أواخر الخمسينيات، جسّد المغفور له معاني التسامح والتعايش الثقافي مع الجاليات المقيمة على أرض الإمارات حيث كان يشاركهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية.

وفي ختام الجلسة الحوارية، أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون كتاب "راشد .. استشراف المستقبل".

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