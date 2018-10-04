برنامج «عام زايد» يستضيف حمدي نصر غداً

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، الكاتب والصحفي حمدي نصر الذي انفرد بمقابلة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في عام 1995 نشرتها صحيفة «الاتحاد» على صدر صفحتها الأولى.

ويضم رصيد الصحفي حمدي نصر العديد من المقابلات مع العديد من الشخصيات داخل الإمارات وخارجها، حيث أجرى مقابلة مع الرئيس التركي كنعان إيفيرين في عام 1985، أما في مجال كتب التراث، فأصدر كتاباً بعنوان «حكايات وذكريات من ماضي الإمارات» في عام 2016.

مناسبة وطنية

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 2018 «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً وعالمياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً.

كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

بث مشترك

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت.

ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة، وما يُكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة الراحل الكبير، بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

توقيت

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات، (10:00 بتوقيت غرينتش)، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبدالله السركال.