عامل بناء يفوز بـ 245 مليون دولار ويستمر في عمله

المصدر: البيان الإلكتروني

أخفى أحد عمال البناء في نيويورك فوزه بجائزة يانصيب كبرى تبلغ قيمتها 245 مليون دولار أميركي، عن جميع أصدقائه وحتى أسرته، وواصل عمله في قطاع البناء منذ أسابيع، وفقاً لشركة WPIX.

فعندما عاد ناندلال مانغال إلى منزله في جزيرة ستاتن بعد رحلة سريعة إلى ماريلاند الشهر الماضي، قرر أن يرى ما إذا كانت تذكرة اليانصيب التي تركها على طاولة المطبخ قد فازت بأي شيء.

وتبين أن التذكرة فازت بجائزة كبرى قيمتها 245.6 مليون دولار في السحب الذي جرى في شهر أغسطس الماضي.

وقال مانغال إنه تأكد من البطاقة الفائزة في اليوم التالي ووضعها في خزانته الخاصة، ثم دعا شخصا واحدا فقط - وهو محام يساعد على التخطيط لهذه الأنواع من الأشياء.

لم يخبر الرجل البالغ من العمر 42 عاماً أصدقاءه أو عائلته أو رفاقه في عمله في البناء في مانهاتن، حيث استمر في العمل في الشهر الماضي.

يعتقد مانغال أن العديد من الزملاء سيكتشفون ذلك من خلال رؤيته على الأخبار، أو ربما يوم الجمعة عندما يتصل بالأغنياء.

ستقوم مانغال بسحب المبلغ الإجمالي، والذي سيصبح بعد الضريبة 100 مليون دولار. وهو يضع النقود في صندوق استثماري أطلق عليه اسم "The Sea & Sand Trust" - وهو إشارة إلى رغبته في السفر إلى هاواي على وجه التحديد.