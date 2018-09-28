(فيديو) الدوقة ميغان ماركل تحدث ضجة في بريطانيا.. فماذا فعلت؟

المصدر: البيان الالكتروني

تسببت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري في إحداث ضجة في بريطانيا هذا الأسبوع بعد أن أغلقت بيدها باب السيارة، الأمر الذي عُدّ تجاوزاً لبروتوكولات العائلة الملكية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ماركل وصلت بمفردها إلى الأكاديمية الملكية للفنون لحضور حدث فني، وبعدما نزلت من السيارة وصافحت الرجل الذي كان في استقبالها، أغلقت باب السيارة بيدها، الأمر الذي أثار دهشة لدى الجمهور، ذلك أن أفراد العائلة الملكية، وفي مقدمتهم الأمير تشارلز، لا يقومون بعديد من الأمور في حياتهم اليومية، ومنها قيامهم بإغلاق السيارة بعد النزول.

ومن الأمور التي لا يقوم بها أعضاء الأسرة الملكية، حمل النقود، وعلى الرغم من أنه من النادر مشاهدة الملكة من دون حقيبة يد إلا أنها خاوية من أية نقود، حسب "يورونيوز".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن إحدى القصص، التي تُحكى عن الأمير تشارلز، هي أن أحدهم يقوم بالضغط على عبوة معجون الأسنان لإنزال المادة على الفرشاة، ولم يتم تفنيد هذه الرواية رسمياً، وإذا حدث وزار أي عضو من الأسرة الملكية أحد الأصدقاء فإنه لا ينام في السرير الموجود بغرفة الضيوف مثلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الأسرة الملكية ليس مطلوباً منهم دفع ضرائب، غير إن الملكة اختارت دفع ضريبة الدخل منذ العام 1992.

وفيما يتعلق بالتصويت، يعتبر من غير الدستوري أن يصوت الملك في الانتخابات العامة، وقال متحدث باسم القصر لمجلة "نيوزويك" في العام 2017 إن الأعضاء الكبار في العائلة الملكية لا يصوتون "حسب الاتفاقية"، وفق ما ذكرت "الغارديان".