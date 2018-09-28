فنانة مصرية ترتدي فستاناً من البلاستيك

المصدر: البيان الالكتروني

روجت فنانة مصرية لإعادة تدوير البلاستيك وللتوعية من مخاطره البيئية، بطريقة غير مألوفة حيث ارتدت ثوباً من البلاستيك وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية في مصر.

ونشرت الفنانة سارة عبد الرحمن (30 عاماً) عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم (الجمعة)، صورة وهي ترتدي القميص، قائلة إنه مصنوع من 30 كيس بلاستيك معاد تدويره.

وتابعت الفنانة أن مصر تنتج قرابة 12 مليار كيس بلاستيك في السنة، وأن قرابة 5 في المائة فقط من هذه الكمية الضخمة يُعاد تدويرها، وأن هذا الحجم الضخم من البلاستيك يسبب الضرر للإنسان ويهدد الثروة الحيوانية والكائنات البحرية بحسب الشرق الاوسط.

وأردفت: «هناك شعاب مرجانية تموت وتدمر بسبب الأكياس البلاستيك. القمامة كارثة تحتاج إلى التوعية. يجب القيام بأي شيء لإنقاذ الموقف».

وأشارت الفنانة الشابة إلى أن القميص المصنوع من البلاستيك صناعة مصرية خالصة، وتقدم الشركة التي صنعته منتجات أخرى مثل حقائب من البلاستيك، لنشر الوعي للحفاظ على البيئة.

وصنع الثوب الأبيض، الذي ارتدته سارة، بأيدي سيدات من منطقة منشية ناصر (حي بالقاهرة يشتهر بجمع المخلفات وتصنيفها وإعادة تدويرها).

ودرست الفنانة الشابة الإعلام والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ونالت شهرة بين عدد من المتابعين للفن من خلال مسلسل «سابع جار» الذي عُرض العام الماضي، وخاضت مجال التمثيل منذ عام 2009 وظهورها أمام الفنان الكوميدي أحمد حلمي في فيلم «1000 مبروك».