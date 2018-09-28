شاهد.. طائرة تهبط في المحيط ومعجزة تنقذ الركاب

المصدر: ا ف ب

سقطت طائرة ركاب خلال هبوطها في واحدة من جزر أرخبيل مايكرونيزيا في المحيط الهادئ الجمعة، لكن تم إنقاذ الركاب وأفراد الطاقم وإخراجهم من الطائرة التي تغمرها المياه حتى منتصفها، كما أعلنت الصحف المحلية وشركة الطيران.

وأخفقت طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الطيران نيوجيني في الهبوط على مدرج مطار وينو وسقطت في بحيرة "شوك" حيث بدأت تغرق.

وفي صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر سكان وهم ينقذون الركاب وأفراد الطاقم بمراكب صغيرة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الطيران التي يوجد مقرها في بابوا غينيا الجديدة، تقوم برحلة بين بورت موريسبي وبوهنباي عاصمة مايكرونيزيا، مع توقف مقرر في وينو.

وقال الشركة إن الطائرة "لامست الأرض قبل أن تصل إلى مدرج الهبوط"، مؤكدة أنه ليس هناك إصابات خطيرة بين الركاب.

وأضافت الشركة انها "يمكن أن تؤكد أن كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم بأمان (...) وأنها تبذل كل الجهود لضمان سلامتهم وتأمين الاحتياجات الفورية لكل الركاب وأفراد الطاقم".

وذكرت صحيفة "باسيفيك ديلي نيوز" نقلا عن مسؤول في المطار أن الطائرة تقل 36 مسافرا وطاقما من أحد عشر شخصا. وأضافت إن الركاب وأفراد الطاقم نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ولم تذكر الشركة أسباب الحادث. وأعلنت لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة أنها تستعد لإرسال محققين. وقال ناطق باسم اللجنة "نحاول تشكيل فريق للذهاب لكن لا أستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات لأنني لا أمتلكها".

و"اير نيوجيني" هي شركة الطيران الوطنية لبابوا غينيا الجديدة.