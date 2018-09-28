اكتشاف حطام سفينة غرقت قبل 400 عام في البرتغال

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف علماء الآثار حطام سفينة عمرها 400 عام أثناء استكشاف المناطق الساحلية في البرتغال في أوائل هذا الشهر.

ويعتقد العلماء أن السفينة غرقت في طريق عودتها من الهند إلى لشبونة وعلى متنها الخزفيات الصينية التي تعود إلى سلالة مينغ(1368-1644).

ووفقا للتقارير، قال جورج فريري، مدير البرنامج الأثري، إن حطام السفينة الغارقة التي تم اكتشافها في 3 سبتمبر الحالي على البحر المفتوح بمدينة كاسكايس الساحلية في لشبونة بالبرتغال والمواد الموجودة عليها كانت بحالة جيدة.

ويعتقد فريري وفريقه إن السفينة غرقت بين عامي 1575-1625، حينما كانت تجارة التوابل بين البرتغال والهند تبلغ فترة ذروتها.

يُذكر أن حطام السفينة على عمق حوالي 12 مترا تحت سطح الماء، حيث عثر الغواصون على التوابل وأنابيب المدفع البرونزية والخزفيات الصينية والقذائف المستخدمة كعملة.

وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن الخزفيات المكتشفة تعود إلى فترة وانلي لأسرة مينغ (1573-1620).

وقال فريري إن حطام السفينة يعد الاكتشاف الأكثر أهمية في البرتغال منذ السنوات الأخيرة.