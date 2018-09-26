بي بي سي: ولي عهد دبي.. منقذ الحيوانات

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع "بي بي سي" تقريراً مصوراً بعنوان "ولي عهد دبي.. منقذ الحيوانات" ظهر فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبيفي عدة مواقف لإنقاذ الحيوانات في البر والبحر.

وكان سموه قد نشر أول أمس عبر حسابه الرسمي في إنستغرام فيديو لعملية إنقاذ حيوان المها بعد أن علق في شباك للصيد. ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعاد موقع "بي بي سي" نشر الفيديو مرفقأ بلقطات أخرى لعمليات إنقاذ نفذها سموه لمساعدة الحيوانات.

#حمدان_بن_محمد، ينشر فيديو مؤثراً على انستغرام وهو يساعد مها عربية كانت تعاني من شبكة عالقة بقرونها، حيث قام بتخديرها ونزع الشباك في مشهد إنساني مؤثر.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IivU9oEAhN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2018

ويظهر في الفيديو الذي نشره سموه على حسابه في انستغرام وتابعه آلاف المعجبين حيوان المها وهو عالق في الشباك، ولحسن الحظ كان سموه قريبا منه، فساعده وحرره.

وفي عملية إنقاذ أخرى ظهر سموه في فيديو وهو ينقذ سلحفاة بحرية عندما تعرضت لبعض المتاعب على الشاطئ. كما ساعد غزالاً كان عالقا في شباك صيد، وسمكة كانت أيضا عالقة في شباك صيد.

وعلاوة على إنقاذ الحيوانات يمارس سموه هوايات أخرى مثل القفز بالمظلات، واصطياد الأسماك بالرمح وغيرها.

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