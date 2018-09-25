رحيل المفكر المصري جلال أمين عن عمر يناهز 83 عاماً

المصدر: وكالات

توفى الكاتب والمفكر المصري الكبير جلال أمين، عن عمر يناهز 83 عاماً.

كان أمين استاذاً للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة وهو ابن الأديب أحمد أمين.

وصدر له أكثر من 30 كتابا، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين"، ويقدم هذا الكتاب تصويرأ بارعاً لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، و"عولمة القهر" ويُعد كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعي والثقافى فى حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

كان الراحل مهموما بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.

وفي 2017 فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب بمجال الدراسات الاقتصادية.