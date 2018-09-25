مصر تعلن عن كشف أثري ضخم في الجيزة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الاثار المصرية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف مبنى أثري ضخم بمنطقة حوض الدمرداش التي تبعد حوالي 400م عن شمال متحف ميت رهينة بمحافظة الجيزة.

وقالت مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، إن البعثة كانت قد قامت بتنفيذ خطة حفائر شاملة للموقع خلال هذا العام حتى نجحت في الكشف عن مبنى ضخم تبلغ مساحته 17مترا في 5ر14 مترا.

ورجح وزيري أن المبنى يمثل جزءا من الكتلة السكنية للمنطقة، وهو مبنى من قوالب الطوب اللبني المدعمة بكتل ضخمة من الأحجار الجيرية، شيدت أساساته وأسواره الخارجية والدرج الداخلي له بقوالب الطوب الأحمر.

ومن جانبه، قال عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، إنه عثر أيضا على مبنى ملحق به من الناحية الجنوبية الغربية عبارة عن حمام روماني كبير، وحجرة ربما كانت تستخدم لممارسة الطقوس الدينية، والتي تشير إلى فكرة وجود المقاصير المنزلية، حيث وجد بداخلها على حامل لأواني القرابين من الحجر الجيري مزخرف على أحد أوجهه رأس للمعبود "بس"، كما عثر أيضا بداخلها على أحواض خاصة بالتطهير وأعمدة صغيرة من الحجر الجيري.

وأضاف أن المبنى له مدخل من الجهة الشرقية مشيد من كتل صخرية من الحجر الجيري وعلى يمين المدخل يوجد مدخل آخر يؤدي إلى صالة بعرض 170سم، وبطول ثمانية أمتار، وفي نهايتها من الجهة الشمالية يوجد مدخل بعرض 70سم يؤدي إلى حجرة بعرض 3 في 80ر3 م وإلى الجنوب منها حجرة أخرى مماثلة استخدمت لممارسة الطقوس الدينية.

واشار إلى انه شمال المبنى وفي داخل الجدار الشرقي تم الكشف عن مدخل من الحجر الجيري بعرض 112سم، وارتفاع 106 سم وعلى يمينه مدخل آخر يؤدي إلى درج مشيد على محورين من الغرب للشرق ومن الجنوب للشمال.

ولفت إلى العثور على حجرة ملحقة بالسور الخارجي من المبنى ربما كانت تستخدم للخدم حيث تم العثور بها على بلاط فرن للخبيز يشبه تلك التي كانت تستخدم في العصر الحديث في القرى المصرية.