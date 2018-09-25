اختبار للدم يكشف للشرطة شعورك بالنعاس أثناء القيادة

طوّر العلماء اختباراً للدم يساعد الشرطة في التعرف على السائقين الذين يشعرون بالنعاس والتعب الشديد من القيادة. كما يمكّن هذا الاختبار أرباب العمل من تقييم لياقة الموظفين وجهوزيتهم للعمل وفق ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل".

وفي التفاصيل، شارك 36 شخصًا بالغاً وبصحة جيدة في دراسة أجراها العلماء بمركز لأبحاث النوم في جامعة ساري لدراسة ما إن كان هولاء الأشخاص يعانون من حرمان من النوم عبر إجراء تحليل لعينات من دمائهم.

وحدد برنامج حاسوبي 68 جيناً يمكن أن تُظهر إن كانت العينة قد جاءت من شخص حرم من النوم أو آخر حصل على قسط وافر منه بدقة نسبتها 92 % ، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "النوم".

ويأمل العلماء في أن يتمكنوا من تطوير الاختبار بدرجة أوسع لاكتشاف عدد الساعات التي نامها الشخص بالضبط.

وأظهرت إحصائيات في عام 2015 أن الإعياء يعد عاملاً مساهماً في 4 % من حوادث الوفيات على الطرق و % 2 من جميع الإصابات على الطرق.