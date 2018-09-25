شذى سبت تطلب من الجمهور مسامحتها عبر «تويتر»

المصدر: دبي - غسان خروب

لا يبدو أن محاولات الأخوات سبت التكتم على مرض أختهن شذى سبت قد آتت أكلها، حيث اضطررن أخيراً إلى الكشف عن حالة أختهن التي ترقد في أحد مستشفيات البحرين منذ نحو أسبوعين، حيث لم ينجح الأطباء حتى الآن في إيجاد علاج لمرضها، وهو الأمر الذي دعا الأخوات شيماء وشيلاء وأبرار إلى الخروج عن صمتهن، تجنباً لتعرض أختهن للشائعات، حيث توجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جمهورها ومحبيها، للدعاء لشقيقتهن بالشفاء العاجل.

مقطع مصور

حالة شذى الصحية ورقودها الطويل في المستشفى كانا كفيلين بإثارة التكهنات حول مرضها وحالتها الصحية، وهو الأمر الذي دفع شقيقتها شيماء سبت إلى التوضيح، عبر مقطع مصور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شذى مصابة بفتق في المريء وتضخم في جدار المعدة والتهاب حاد وارتجاع في المعدة، وجاءت خطوة شيماء هذه في سبيل تجنب الشائعات التي قد تحاك حول طبيعة مرض شذى، كما شكّل المقطع نفياً لوجود شذى في المستشفى بسبب خضوعها لعمليات تجميل.

في حين أكدت أبرار سبت أن شقيقتها لا تعاني تسمماً، كما يعتقد البعض، وإنما نزف وتضخم في جدار المعدة، وارتجاع والتهاب حاد، وأشارت في تغريدتها إلى أن شقيقتها تعاني حساسية من معظم أنواع الأدوية التي يستخدمها الأطباء في علاجها، قائلة إنها «لا تأكل ولا تشرب، وتعيش على المحاليل السائلة فقط».

وقالت في تغريدة أخرى: «اللهم استودعتك مبسم أمي وأبي وأخواتي، قلبهم، سعادتهم، وعافيتهم، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فأحفظهم بعينك التي لا تنام.. ربي اشف شذى أختي وعافها واحفظ أمي وأبي وأخواتي من كل شر ومكروه».

وفي الوقت الذي انشغل فيه الجميع بمتابعة الحالة الصحية لشذى، فاجأت الجميع عبر إطلاقها، أول من أمس، تغريدة «حزينة وغريبة» على «تويتر»، تتحدث فيها عن الموت والرحيل، داعية الجميع إلى مسامحتها. وقالت فيها: «في يوم ما سأرحل ويرحل معي إزعاجي، في يوم لن يتوقعه أحد. سأكون ذكرى قد تكون جميلة عند البعض وقد لا تكون. فاعذروني إن أخطأت».