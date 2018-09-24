لوحات فنية من صنع الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

ينطلق الذكاء الاصطناعي نحو مجال جديد ومميز، هو عالم الفنون والإبداع، حيث يقوم البحث الحالي في قطاعه بمحاولة إيجاد خوارزميات تمكن الآلة من اتباع نفس العمليات الفكرية والإنسانية.

وفيما يبدو أن المزاد على لوحة فنية من صنع الذكاء الاصطناعي في دار كريستيز سيفتح باباً لتصنيف الأعمال الفنية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي في خانة مساوية للفن البشري ويشجع الناس على دفع مبالغ طائلة لاقتنائه، وربما يمثل ذلك خطوة أولى لتغيير مستقبل الفن وكيفية صناعته وطريقة تقييمه.

ولكن هل تستطيع الآلة وضع البعد الإنساني من خلال الأعمال الفنية أو هل ستكون هناك مدارس فنية ونقاد ينطلقون من مبادئ وأساسيات جديدة.

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